La gamification della guerra: l'Ucraina stabilisce un sistema di punti e ricompense per i suoi soldati per ogni vittima nemica confermata

HQ

Le ultime notizie sulla guerra tra Ucraina e Russia . Il conflitto provocato dall'invasione russa dell'Ucraina è al culmine dopo le ultime operazioni militari, prima la distruzione dell'aviazione russa da parte dell'Ucraina, poi la controffensiva dei droni di Putin. La pace sembra essere ancora lontana all'orizzonte, e a volte è difficile trovare il modo di mantenere motivati ed efficaci i soldati che sono stati in prima linea per molti mesi.

L'Ucraina ha preso una curiosa iniziativa per motivare le sue truppe. Ha istituito un sistema di bonus e premi riscattabili in cambio di punti, come riportato dalla BBC, e questi punti vengono guadagnati attraverso video e certificazioni di vittime nemiche confermate. Esatto, l'Ucraina ha gamificato la guerra, l'ha trasformata in un gioco.

Come se fosse Call of Duty, l'anno scorso il governo Zelenskyy ha iniziato a implementare il programma "Army of Drones: Bonus", premiando i suoi piloti e tecnici di droni con punti che potrebbero poi essere scambiati con premi se presentassero video credibili che mostrano la distruzione di attrezzature militari nemiche o, direttamente, prove di vittime confermate. Questo sistema è stato ora esteso a tutto l'esercito, e sembra che stia avendo un effetto. Centinaia di video arrivano ogni giorno e vengono attentamente analizzati a Kiev per verificarne la veridicità.

"Più l'obiettivo è strategicamente importante e su larga scala, più punti riceverà un'unità", si legge in una dichiarazione del team di Brave 1, che riunisce esperti governativi e militari.

"Ad esempio, distruggere un sistema di lancio di razzi multipli nemico assegna fino a 50 punti; Vengono assegnati 40 punti per un carro armato distrutto e 20 per uno danneggiato.

"Penso, prima di tutto, che si tratti di dati di qualità, della matematica della guerra e di capire come utilizzare le risorse limitate in modo più efficace", afferma l'uomo dietro il programma e-points, Mykhailo Fedorov, ministro ucraino della trasformazione digitale.

In questo momento, l'uso dei droni rappresenta il 70% di tutte le azioni ucraine di successo contro l'esercito russo, quindi è un bonus motivazionale che l'esperienza del pilota di droni venga premiata al di là del conflitto.