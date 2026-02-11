La gara olimpica ucraina rischia la squalifica indossando il casco: "Una medaglia non vale nulla rispetto alla vita delle persone"

HQ

Vladyslav Heraskevych, il pilota di scheletro ucraino che ha realizzato un casco con foto di atleti ucraini uccisi nella guerra con la Russia, sfiderà il CIO e rischierà persino la squalifica dopo che gli è stato detto di non indossare il casco, perché violava le regole del CIO che vietano tutte le manifestazioni politiche, religiose o razziali.

Il CIO ha detto di aver cercato di rispondere al suo desiderio con compassione e gli ha offerto di indossare invece una fascia nera. Ma mercoledì, Heraskevych decise comunque di indossarlo durante l'allenamento. La sua prima gara ufficiale sarà giovedì.

"A questo punto, direi che una medaglia è inutile rispetto alla vita delle persone, e credo anche rispetto alla memoria di questi atleti", ha detto Heraskevych, sapendo di rischiare la squalifica, anche se sostiene che il suo casco non viola le regole del CIO (tramite Reuters).

Heraskevych disse anche che non ci sarebbe stato tempo per fare un nuovo elmo comunque. "Con lo scheletro deciso da centesimi di secondo, i margini sono estremamente ridotti. Ho fatto fare questo modello di casco appositamente per me e un altro casco non andrebbe allo stesso modo" disse.

Nel frattempo, mercoledì il CIO ha nuovamente esortato l'ucraino di 27 anni a cambiare idea. "Contatteremo l'atleta oggi e ribadisceremo le molte, moltissime opportunità che ha per esprimere il suo dolore. Vogliamo che esprima il suo dolore", ha detto il portavoce del CIO Mark Adams, ma ha aggiunto che "per noi e per gli atleti il campo di gioco è sacro. Queste persone hanno dedicato tutta la loro vita a questo momento".

Giovedì vedremo se il CIO rispetta le proprie regole, il che significherebbe la squalifica di Heraskevych, qualcosa che potrebbe degenerare in un conflitto diplomatico, come ha riconosciuto e ringraziato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per aver ricordato al mondo la guerra.