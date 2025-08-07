La gemma indie UFO 50 ottiene un'uscita a sorpresa su Nintendo Switch

HQ

Se avete assistito allo show Indie World, potreste essere rimasti delusi dalla mancanza di un grande annuncio finale. La presentazione si è conclusa con un frizzante reel che ha messo in mostra diversi titoli, tra cui uno che, a nostro onesto parere, avrebbe dovuto avere un segmento dedicato, vista l'importanza del titolo: UFO 50.

UFO 50 lanciato l'anno scorso, a settembre 2024, solo per PC. È diventato rapidamente uno dei giochi con il punteggio più alto dell'anno, con un 91 su Metacritic, oltre una dozzina di nomination tra cui miglior gioco indipendente ai The Game Awards, Golden Joystick, D.I.C.E. e vincitore ai New York Game Awards.

Consiste in una raccolta di 50 giochi, sviluppati da sei sviluppatori, con tutti i tipi di idee e generi, come sparatutto, piattaforme, giochi di ruolo, e alcuni sono più brevi, ma altri sono sorprendentemente profondi. La parte divertente è che tutti questi sono collegati da una metanarrazione, come se fossero giochi perduti da uno sviluppatore di giochi immaginario chiamato UFOSoft negli anni '80, che viene scoperto e rilasciato oggi.

La parte ancora migliore è che il gioco è stato lanciato oggi su Nintendo Switch. Finora, è l'unica piattaforma, oltre al PC, in cui questo gioiello è disponibile.