"La generazione Z ama la schifezza dell'IA", secondo l'ex dirigente di Square Enix

Jacob Navok, ex direttore dello sviluppo commerciale di Square Enix, ritiene che i giochi abbiano raggiunto un punto di svolta nell'uso dell'IA. Call of Duty: Black Ops 7 e ARC Raiders sono stati entrambi criticati per l'uso di asset e disegni generati dall'IA, ma rimangono comunque alcune delle uscite recenti di maggior successo.

"Per tutto il sentimento anti-IA che vediamo in vari articoli, sembra che ai consumatori generalmente non importi," Navok ha detto in un post su Twitter/X. "La Gen Z ama le cose dell'IA, non gliene importa... Activision non si tira indietro dall'IA, nemmeno ARC Raiders. Il punto di svolta è stato raggiunto."

"Devo aggiungere che l'arte e le voci nel gioco sono solo la punta della lancia. Molti studi che conosco stanno usando la generazione AI nella fase concettuale, e molti altri stanno usando Claude per il codice," aggiunge, rendendo la cosa piuttosto difficile per chiunque voglia evitare tutta la generazione di IA nei propri giochi in futuro.

Anche se ci sono sicuramente persone che detestano l'uso dell'IA e vogliono difendere veri artisti, sembra che al consumatore generale non importi nulla e consideri l'uso dell'IA generativa come qualcosa che farà semplicemente parte del processo d'ora in poi.

