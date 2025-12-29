La gente si sta ritrovando a giocare di nuovo a Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2

HQ

Oggi è facile dimenticare quanto fosse un fenomeno enorme Plants vs. Zombies quando il concetto invase i nostri smartphone oltre 15 anni fa. È iniziato come un gioco tower defense, ma nel 2014 ha fatto il salto verso il genere action con Plants vs. Zombies: Garden Warfare.

Era sorprendentemente divertente, ma un po' scarso di contenuti, cosa che è stata corretta nel sequel Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 del 2016. Non sappiamo esattamente quale fosse la ragione, ma quando il sequel Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville è stato rilasciato nel 2019, sembrava che EA avesse completamente perso interesse per il brand.

Furono prese diverse decisioni che portarono all'arrabbia dei fan, come elementi pay-to-win, mancanza di supporto chiaro, marketing inesistente e il budget di EA che si vociferava fosse irragionevolmente basso. Il gioco è stato un flop, e da allora non abbiamo più sentito nulla a riguardo.

Ma... non sappiamo esattamente perché, ma a dicembre i giocatori sono impazienti di combattere di nuovo piante e zombie. SteamDB rivela che il numero di giocatori simultanei è aumentato di più volte e, invece di intorno ai 1.500 giocatori contemporanei al giorno, la cifra si avvicina ora a 10.000 - e Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 è ora tra i 50 titoli più giocati su Xbox.

Non illudiamo troppo che questo significhi che EA gli darà un'altra possibilità. Star Wars: Battlefront II ha anche ricevuto un enorme impulso all'inizio di quest'anno senza che EA sembrasse particolarmente interessata, e i loro nuovi proprietari sauditi dovrebbero essere più concentrati sulle scommesse sicure rispetto a prima.