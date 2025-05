La Germania accusa la Russia di aver bloccato i colloqui di pace con l'Occidente

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Martedì, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha espresso frustrazione per la posizione della Russia nel conflitto in Ucraina, suggerendo che Mosca sta usando i colloqui di pace solo per guadagnare tempo.

I funzionari europei hanno fatto eco alle preoccupazioni per la continua aggressione militare della Russia, chiedendo sanzioni più severe sulle sue esportazioni di energia. L'UE ha esortato gli Stati Uniti a intensificare la pressione coordinata, avvertendo che le azioni della Russia compromettono qualsiasi serio sforzo di pace.