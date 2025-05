La Germania afferma che Trump ha sopravvalutato la sua influenza su Putin Berlino mette in discussione il peso diplomatico di Washington dopo il fallito tentativo di cessate il fuoco in Ucraina.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Mercoledì, il ministro della Difesa tedesco ha criticato l'approccio di Donald Trump ai negoziati di pace con la Russia, sostenendo che il presidente degli Stati Uniti ha sopravvalutato la sua influenza su Vladimir Putin.

Il commento arriva dopo che gli sforzi di Trump per garantire un cessate il fuoco di 30 giorni in Ucraina sono crollati, spingendo l'UE a preparare un nuovo ciclo di sanzioni. Mentre l'Europa procede con le misure punitive, il potenziale coinvolgimento di Washington rimane poco chiaro. Boris Pistorius, ministro della Difesa, tiene una conferenza stampa al termine di una riunione di due giorni dei ministri della Difesa della NATO presso la sede della NATO a Bruxelles, in Belgio, il 15 febbraio 2023 // Shutterstock