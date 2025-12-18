La Germania approva un blitz di spesa per la difesa da 50 miliardi di euro

HQ

La Germania ha approvato circa 60 miliardi di dollari in nuove spese militari nel suo ultimo pacchetto di finanziamento per la difesa, sottolineando la portata e la velocità del riarmo del paese dopo l'invasione russa dell'Ucraina.

Mercoledì, la commissione parlamentare di bilancio ha approvato 30 grandi progetti di approvvigionamento della difesa per un valore di circa 50 miliardi di euro (59 miliardi di dollari), portando il totale delle approvazioni tedesche per la difesa per il 2025 a un record di 103 progetti per un valore di 83 miliardi di euro (97,5 miliardi di dollari). L'aumento limita tre anni di spesa che ora superano gli otto anni precedenti messi insieme.

"Siamo seri nel dotare la nostra Bundeswehr di essere potente e resiliente, e farlo il più rapidamente possibile", ha detto il ministro della Difesa Boris Pistorius, definendo il ritmo delle approvazioni una prova che il governo si sta "uniendo" di fronte alle crescenti minacce alla sicurezza.

Il pacchetto include quanto segue:

Tra i progetti di punta c'è SPOCK, un sistema radar tattico per satelliti sviluppato da Rheinmetall e dalla società finlandese Iceye. Valutato fino a 2,7 miliardi di euro, il sistema fornirà alla nuova brigata corazzata tedesca in Lituania una sorveglianza 24 ore su 24, in tutte le condizioni meteorologiche, utilizzando analisi assistite dall'IA per rilevare attività ostili.

Il pacchetto include anche l'ampliamento dell'acquisto di veicoli da combattimento per fanteria Puma, aggiornamenti al sistema di difesa aerea Patriot, ulteriori missili IRIS-T, nuove armi TAURUS NEO a distanza per i jet Eurofighter, siluri per sottomarini di nuova generazione e più lanciatori e intercettori per il sistema di difesa missilistica Arrow di fabbricazione israeliana.

Nonostante operino secondo regole di bilancio provvisorie, la Germania ha promosso le misure utilizzando processi di apprendimento semplificati introdotti dal 2022. Tra il 2023 e il 2025, Berlino ha approvato 188 miliardi di euro in importanti progetti di difesa, un chiaro segnale che la più grande economia europea sta rimodellando la sua postura militare per un ambiente di sicurezza molto più pericoloso.