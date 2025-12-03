La Germania attiverà questa settimana lo scudo missilistico Arrow 3

HQ

La Germania metterà in funzione iniziale il suo primo sistema di difesa missilistica a lungo raggio Arrow 3 questo mercoledì, circa 40 miglia a sud di Berlino, riportano i media tedeschi. Il dispiegamento segna la prima batteria Arrow 3 fuori Israele e rappresenta un passo importante nel programma di riarmo di Berlino dopo l'invasione dell'Ucraina.

Il sistema, acquistato nel 2023 per un costo totale di circa 4 miliardi di dollari, è composto da tre batterie, ciascuna con quattro lanciatori caricati con sei missili pronti a sparare. Gli intercettori Arrow 3 possono raggiungere obiettivi fino a 2.400 chilometri di distanza e ingaggiare missili balistici ad altitudini fino a 100 chilometri.

Il ruolo crescente della Germania nella difesa aerea europea

L'attivazione sottolinea il ruolo crescente della Germania nella difesa aerea europea, a complemento dell'Iniziativa Europea per lo Scudo Celeste, che ora coinvolge 24 Stati membri. Si prevede che i massimi funzionari della difesa parteciperanno al lancio presso la base aerea di Fliegerhorst Holzdorf/Schönewalde, che si estende tra Brandeburgo e Sassonia-Anhalt.

Arrow 3 vanta un comprovato curriculum in Israele, avendo intercettato missili balistici provenienti da Yemen e Iran, basandosi sul debutto in combattimento del suo predecessore, Arrow 2, in scontri di atmosfera esosferica.