La Germania attuerà misure per difendersi dall'"alta minaccia" dei droni

Gli incidenti con i droni hanno fatto notizia nelle ultime due settimane. Ora, la Germania ha annunciato piani per rafforzare le sue difese contro le minacce dei droni dopo che i recenti incidenti in Europa hanno aumentato le preoccupazioni per la sicurezza dello spazio aereo. "C'è una minaccia che può essere classificata come alta quando si tratta di droni. È una minaccia astratta, ma molto concreta nei singoli casi", ha detto il ministro dell'Interno tedesco Alexander Dobrindt ai giornalisti a Berlino. "Si tratta di essere preparati in modo che le infrastrutture critiche o i grandi raduni di persone, ad esempio, possano essere protetti". Cosa ne pensa? Certo, se volete approfondire i dettagli potete farlo attraverso il seguente link. Go!