La Germania cerca legami economici più profondi con la Cina

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che la Germania vuole approfondire la cooperazione economica con la Cina garantendo al contempo una concorrenza equa e una comunicazione aperta, mentre ha incontrato il premier cinese Li Qiang all'inizio di una visita a Pechino volta a ristabilire i rapporti.

Merz ha riconosciuto "preoccupazioni specifiche" nella relazione, mentre le aziende tedesche affrontano una crescente concorrenza e uno squilibrio commerciale sempre più ampio. La Cina è stata il più grande partner commerciale della Germania lo scorso anno, ma la pressione a Berlino per una partnership più equilibrata cresce.

Merz:

Abbiamo preoccupazioni molto specifiche riguardo alla nostra cooperazione, che vogliamo migliorare e rendere equa.

Li Qiang:

Cina e Germania, in quanto due delle più grandi economie mondiali e grandi paesi con importante influenza, dovrebbero rafforzare la nostra fiducia nella cooperazione, salvaguardare congiuntamente il multilateralismo e il libero scambio e impegnarsi a costruire un sistema di governance globale più giusto e equo.

Poi, Merz ha detto su X:

Una partnership equa e affidabile su un piano di parità: questa offerta la porterò con me in Cina. Lì scambierò opinioni sulle grandi opportunità che la nostra cooperazione apre - in un dialogo costruttivo, soprattutto sulle questioni relative alle nostre relazioni economiche.

Circa 7.500 chilometri si trovano tra Berlino e Pechino. Una distanza che siamo stati felici di colmare per molti anni. Per me è molto importante mantenere e approfondire le nostre relazioni diplomatiche ed economiche. Perché ciò abbia successo, abbiamo bisogno di canali di comunicazione aperti.