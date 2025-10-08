La Germania concede alla polizia il potere di abbattere i droni

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il governo tedesco ha finalmente approvato una legge che consente alla polizia di abbattere i droni canaglia che minacciano lo spazio aereo nazionale, a seguito dei recenti incidenti che hanno interrotto i principali aeroporti. La misura, in attesa dell'approvazione parlamentare, consente agli agenti di utilizzare strumenti che vanno dai laser al disturbo del segnale (e persino alle armi da fuoco) quando si verifica un pericolo immediato. La mossa segue le crescenti preoccupazioni che alcuni voli di droni sull'Europa possano essere collegati a tattiche di guerra ibrida. Con questa decisione, la Germania si unisce ad altre nazioni europee che hanno recentemente ampliato i poteri di polizia per contrastare le intrusioni aeree. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!