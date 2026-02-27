La Germania concede alle forze militari più ampie per contrastare i droni

HQ

La camera bassa del parlamento tedesco, il Bundestag, ha votato per ampliare l'autorità delle forze armate di intercettare o abbattere droni, in un contesto di un forte aumento degli avvistamenti dall'invasione russa dell'Ucraina. I legislatori hanno approvato modifiche alla legge sulla sicurezza aerea che consentono risposte più rapide e flessibili.

Come riportato da Reuters, secondo le nuove regole, la Bundeswehr può impiegare dispositivi di disturbo o armi quando le autorità civili richiedono assistenza. Il ministero della difesa potrà anche autorizzare operazioni autonomamente in situazioni urgenti, accelerando i tempi di reazione alle potenziali minacce.

La polizia rimane responsabile dell'applicazione delle norme con i droni, ma spesso manca di attrezzature specializzate. La legislazione inaspriscia anche le pene per il volo di droni nello spazio aereo aeroportuale, rendendo tali reati punibili con fino a due anni di carcere invece che con multe...