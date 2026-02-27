La Germania concede alle forze militari più ampie per contrastare i droni
Il Bundestag approva una revisione della sicurezza aerea che consente una maggiore azione alla Bundeswehr contro le minacce senza pilota.
La camera bassa del parlamento tedesco, il Bundestag, ha votato per ampliare l'autorità delle forze armate di intercettare o abbattere droni, in un contesto di un forte aumento degli avvistamenti dall'invasione russa dell'Ucraina. I legislatori hanno approvato modifiche alla legge sulla sicurezza aerea che consentono risposte più rapide e flessibili.
Come riportato da Reuters, secondo le nuove regole, la Bundeswehr può impiegare dispositivi di disturbo o armi quando le autorità civili richiedono assistenza. Il ministero della difesa potrà anche autorizzare operazioni autonomamente in situazioni urgenti, accelerando i tempi di reazione alle potenziali minacce.
La polizia rimane responsabile dell'applicazione delle norme con i droni, ma spesso manca di attrezzature specializzate. La legislazione inaspriscia anche le pene per il volo di droni nello spazio aereo aeroportuale, rendendo tali reati punibili con fino a due anni di carcere invece che con multe...