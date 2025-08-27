La Germania dà il via libera al servizio militare, inizialmente su base volontaria

HQ

Le ultime notizie sulla Germania . Il governo tedesco ha approvato mercoledì un progetto di legge che introduce il servizio militare volontario come parte di sforzi più ampi per rafforzare la difesa nazionale. "La Bundeswehr deve crescere", ha detto Pistorius in una conferenza stampa.

"La situazione della sicurezza, soprattutto la posizione aggressiva della Russia, lo rende necessario. Non abbiamo solo bisogno di una forza ben equipaggiata. Ma abbiamo anche bisogno di una Bundeswehr forte in termini di personale. Solo allora la deterrenza nel suo complesso sarà veramente credibile nei confronti della Russia".

L'iniziativa è progettata per espandere il bacino dei riservisti e incoraggiare più giovani a intraprendere una carriera nelle forze armate, anche se lascia anche la porta aperta al ripristino della coscrizione se gli obiettivi di reclutamento non vengono raggiunti.

Il piano segna un cambiamento rispetto alla dipendenza del paese dai soldati professionisti dalla fine del servizio obbligatorio oltre un decennio fa, riflettendo le crescenti preoccupazioni per la sicurezza in Europa. La proposta passa ora al parlamento, dove si prevede un dibattito intenso.