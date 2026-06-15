La Germania diventa il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo

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La Germania ha travolto Curaçao 7-1 nella sua prima partita ai Mondiali domenica, una punizione severa contro il piccolo paese caraibico nonostante il pareggio di Livano Comenencia nella prima partita che ha creato un po' di tensione. Alla fine, la Germania travolse i rivali con sette gol: due di Kai Havertz e uno ciascuno di Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown e Deniz Undav.

Tutti hanno contribuito a rendere la Germania il miglior marcatore di sempre nei Mondiali. In totale, la Germania ha segnato 239 gol nella storia della competizione FIFA, uno in più rispetto al Brasile, con Miroslav Klose come miglior marcatore con 16 gol.

La classifica delle nazioni con il maggior numero di marcatori nella storia della Coppa del Mondo include:



Germania: 239 gol

Brasile: 238 gol

Argentina: 152 gol

Francia: 136 gol

Italia: 128 gol

Spagna: 108 gol

Inghilterra: 104 gol

Paesi Bassi: 96 gol

Uruguay: 89 gol

Ungheria: 87 gol



Cosa ci aspetta Germania e Brasile ai Mondiali:

Separati da un solo gol, questa Coppa del Mondo 2026 sarà interessante per vedere chi finirà per ottenere il riconoscimento alla fine della competizione. Anche se non alla misura di Spagna, Francia, Inghilterra e Argentina, sia Germania che Brasile sono tra i favoriti e si prevede che arrivino lontano nella Coppa del Mondo più lunga di sempre, anche se, a differenza della Germania, il Brasile non è riuscito a superare un pareggio per 1-1 nel suo debutto contro il Marocco.

La Germania guida il Gruppo E per differenza reti dopo la sorprendente vittoria dell'Ecuador contro la Costa d'Avorio. La Germania affronta la Costa d'Avorio sabato 20 giugno, alle 22:00 CEST, alle 21:00 BST, e l'Ecuador giovedì 25 giugno, alle 22:00 CEST, alle 21:00 BST.

Il Brasile è ora terzo dopo il pareggio 1-1 con il Marocco, con la Scozia in testa al Gruppo C. Il Brasile affronta Haiti sabato 20 giugno alle 14:30 CEST, 13:20 BST; e la Scozia giovedì 25 giugno, alle 00:00 CEST, alle 23:00 BST (mercoledì).