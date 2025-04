La Germania diventa il paese che spende di più in Europa per la difesa Un fondo speciale da 100 miliardi di euro ha spinto la Germania davanti al Regno Unito nelle spese militari per la prima volta dalla Guerra Fredda.

HQ Le ultime notizie sulla Germania . Ora sappiamo che il paese ha superato il Regno Unito come primo paese europeo che spende per la difesa, trainato da uno straordinario fondo fuori bilancio di 100 miliardi di euro volto a modernizzare le sue forze armate. Secondo il SIPRI, Berlino ha speso 77,8 miliardi di euro per la difesa nel 2024, posizionandosi appena dietro Stati Uniti, Cina e Russia a livello globale. Ciò segna un cambiamento significativo nelle dinamiche militari europee, che riflette tendenze più ampie di aumento degli investimenti in tutto il continente. Mentre la spesa è aumentata, la Germania ha superato solo marginalmente l'obiettivo del 2% del PIL della NATO, evidenziando la strada ancora da percorrere per molti alleati. Per ora, resta da vedere come questo slancio finanziario influenzerà la politica di sicurezza europea. Gli elicotteri militari tedeschi Airbus H145M e le forze speciali eseguono una dimostrazione militare all'ILA Air Show di Berlino. Germania - 27 aprile 2018 // Shutterstock