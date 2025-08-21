La Germania divisa su un possibile dispiegamento di truppe in Ucraina
Il Regno Unito e la Francia spingono per il coinvolgimento, ma molti tedeschi rimangono diffidenti nei confronti dell'impegno diretto.
Le ultime notizie sulla Germania. Il paese europeo deve ora affrontare un crescente dibattito sull'opportunità di unirsi a uno sforzo europeo di mantenimento della pace in Ucraina, con i ricordi del passato militaristico del paese che alimentano lo scetticismo pubblico.
"La Germania dovrebbe stare fuori da questa questione", ha detto a Der Spiegel Ralf Stegner, un deputato della fazione di sinistra più pacifista dell'SPD. "Il dispiegamento di soldati tedeschi nella regione è estremamente difficile anche per ragioni storiche.
Il cancelliere Friedrich Merz ha espresso apertura alla partecipazione, ma ha sottolineato la necessità dell'approvazione parlamentare e del coordinamento europeo, mentre i critici avvertono che l'invio di truppe potrebbe estendere eccessivamente la Bundeswehr e provocare contraccolpi politici.
Nel frattempo, le fazioni di estrema destra hanno etichettato qualsiasi potenziale dispiegamento come "irresponsabile", riflettendo le preoccupazioni per la sicurezza nazionale e le priorità economiche. Alleati come il Regno Unito e la Francia spingono per il coinvolgimento, ma molti tedeschi rimangono diffidenti nei confronti dell'impegno diretto.
Cosa ne pensa di un possibile dispiegamento di truppe in Ucraina?