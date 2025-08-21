HQ

Le ultime notizie sulla Germania . Il paese europeo deve ora affrontare un crescente dibattito sull'opportunità di unirsi a uno sforzo europeo di mantenimento della pace in Ucraina, con i ricordi del passato militaristico del paese che alimentano lo scetticismo pubblico.

"La Germania dovrebbe stare fuori da questa questione", ha detto a Der Spiegel Ralf Stegner, un deputato della fazione di sinistra più pacifista dell'SPD. "Il dispiegamento di soldati tedeschi nella regione è estremamente difficile anche per ragioni storiche.

Il cancelliere Friedrich Merz ha espresso apertura alla partecipazione, ma ha sottolineato la necessità dell'approvazione parlamentare e del coordinamento europeo, mentre i critici avvertono che l'invio di truppe potrebbe estendere eccessivamente la Bundeswehr e provocare contraccolpi politici.

Nel frattempo, le fazioni di estrema destra hanno etichettato qualsiasi potenziale dispiegamento come "irresponsabile", riflettendo le preoccupazioni per la sicurezza nazionale e le priorità economiche. Alleati come il Regno Unito e la Francia spingono per il coinvolgimento, ma molti tedeschi rimangono diffidenti nei confronti dell'impegno diretto.

