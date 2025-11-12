La Germania effettuerà il più grande investimento di sempre nel calcio femminile

HQ

La Germania effettuerà uno dei suoi più grandi investimenti di sempre nel calcio femminile. La Federcalcio tedesca (DFB) ha annunciato il mese scorso che inietterà 100 milioni di euro l'anno prossimo, perché "la Bundesliga femminile deve essere professionalizzata con urgenza", ha detto il presidente della DFB Bernd Neuendorf (via DW).

Sarebbe il più grande investimento singolo per professionalizzare il campionato femminile tedesco, ed è stato visto come una priorità perché, nonostante i molteplici successi della squadra di calcio femminile tedesca (vincitrice di due Coppe del Mondo e otto Campionati Europei, e recentemente qualificata per le final four della Nations League), il campionato nazionale femminile non ha tenuto il passo con i campionati di calcio femminile inglese e spagnolo.

Questo investimento si accompagnerà a una riforma del modo in cui la Frauen-Bundesliga è organizzata e commercializzata, con l'arrivo di una nuova entità sotto forma di joint venture tra il braccio commerciale della DFB e una nuova associazione di club femminili della Bundesliga.

Nonostante i recenti aumenti di presenze e di spettatori televisivi per il calcio femminile, il divario tra il calcio maschile e quello femminile in termini finanziari e strutturali rimane "significativo", secondo la DFB.