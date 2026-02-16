La Germania esorta la Francia ad aumentare la spesa per la difesa

HQ

Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha invitato la Francia ad aumentare la spesa per la difesa per rendere reale l'autosufficienza europea. Parlando all'emittente tedesca Deutschlandfunk, Wadephul ha detto che le ripetute richieste del presidente Emmanuel Macron per la sovranità europea devono essere accompagnate da azioni concrete nel bilancio militare francese.

I leader europei sono sotto crescente pressione per rafforzare le capacità di difesa in mezzo ai dubbi sul fatto che gli Stati Uniti intervenirebbero militarmente se gli alleati della NATO venissero attaccati. La Germania ha esentato la maggior parte delle spese per la difesa dai limiti costituzionali del debito, stanziando oltre 500 miliardi di euro per il periodo 2025-2029, mentre Wadephul ha affermato che gli sforzi della Francia finora restano insufficienti per raggiungere l'obiettivo della NATO del 5% del PIL entro il 2035.

Johann Wadephul // Shutterstock

La chiamata arriva in un contesto di tensioni all'interno dell'alleanza franco-tedesca, tra cui disaccordi sul debito aggregato, un caccia europeo di nuova generazione e accordi commerciali dell'UE con il Sud America. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha avvertito la scorsa settimana che l'Europa non può fare affidamento esclusivamente sugli Stati Uniti e ha sottolineato la necessità di riparare la fiducia transatlantica rafforzando al contempo la NATO.

Per quanto riguarda la difesa nucleare, i funzionari tedeschi hanno dichiarato che il paese continuerà a fare affidamento sul sistema di deterrenza della NATO ed è cauto nel perseguire capacità atomiche indipendenti. I colloqui con la Francia sull'adesione al suo ombrello nucleare sono ancora in corso, ma i leader tedeschi sottolineano che qualsiasi contributo europeo dovrebbe integrare, non sostituire, le garanzie nucleari statunitensi...