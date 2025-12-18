La Germania espande lo scudo missilistico Arrow 3 con un accordo di 3,1 miliardi di dollari con Israele

HQ

La Germania è pronta a rafforzare drasticamente le sue difese aeree e missilistiche ampliando l'accordo di approvvigionamento di Arrow 3 con Israele di ulteriori 3,1 miliardi di dollari, portando il valore totale del programma a circa 6,5 miliardi di dollari, hanno confermato funzionari della difesa israeliana.

Il nuovo accordo si basa su un accordo storico firmato due anni fa, in base al quale Berlino ha accettato di acquistare intercettori e lanciatori Arrow 3 per circa 3,5 miliardi di dollari. Il pacchetto ampliato aumenterà significativamente i tassi di produzione, permettendo alla Germania di schierare più intercettori e lanciare sistemi più rapidamente man mano che le preoccupazioni sulla sicurezza in Europa si approfondiscono.

Il sistema Arrow 3 è progettato per intercettare missili balistici a lungo raggio nello spazio, offrendo uno strato di protezione ben oltre l'atmosfera. Si è già dimostrata in combattimento, intercettando un missile Houthi nel 2023 e svolgendo un ruolo centrale nella difesa di Israele durante la breve guerra dello scorso anno con l'Iran.

Parte di una spinta molto più ampia per la difesa:

La Germania ha ricevuto il suo primo sistema Arrow 3 all'inizio di questo mese, segnando la prima volta che la piattaforma di difesa avanzata viene trasferita a un paese straniero con controllo operativo indipendente. Si prevede la consegna e del dispiegamento di ulteriori sistemi nei prossimi mesi.

L'espansione avviene mentre Berlino accelera la spesa militare in un contesto di crescenti preoccupazioni sulla Russia. I funzionari tedeschi hanno ripetutamente avvertito che Mosca potrebbe prepararsi a uno scontro con la NATO nei prossimi anni, e l'accordo segue nuove accuse secondo cui la Russia avrebbe effettuato un attacco informatico ai sistemi di controllo del traffico aereo tedeschi.

Il programma Arrow 3 fa parte di una spinta difensiva molto più ampia. Il parlamento tedesco ha approvato quasi 50 miliardi di euro (59 miliardi di dollari) di nuovi progetti di difesa solo questa settimana, con impegni totali di difesa che quest'anno hanno raggiunto gli 83 miliardi di euro (98 miliardi di dollari).

Sviluppato congiuntamente da Israele e Stati Uniti e prodotto da Israel Aerospace Industries, Arrow 3 rappresenta la più grande esportazione di difesa di Israele e uno degli acquisti di armi più significativi della Germania dall'invasione russa dell'Ucraina nel 2022.