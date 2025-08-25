HQ

Le ultime notizie sulla Germania . Durante l'Open Day del governo di domenica, un evento in cui le persone possono visitare le istituzioni di Berlino e partecipare alle discussioni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha esortato il paese a cercare nuovi partner commerciali man mano che le condizioni globali cambiano.

"Come possiamo gestire il commercio mondiale se, per esempio, gli americani non sono più disposti a giocare secondo le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio? Dovremmo cercare partner nel mondo che condividano il nostro pensiero", ha detto Friedrich Merz in occasione di un Open Day governativo.

"Abbiamo bisogno di buone relazioni economiche con gli Stati Uniti, e potremmo averla cavata alla leggera". Ha anche evidenziato le preoccupazioni per la posizione degli Stati Uniti sulle regole del commercio internazionale e ha suggerito che le opportunità future potrebbero risiedere in regioni come il Sud America, l'Asia e l'Africa.

Pur affermando l'importanza di relazioni stabili con gli Stati Uniti, ha sottolineato la necessità di diversificazione per garantire la resilienza a lungo termine. Anche il cancelliere Friedrich Merz ha parlato di sicurezza sociale: «Dobbiamo rendere i nostri sistemi di sicurezza sociale adatti al futuro».