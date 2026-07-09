La Germania ha già registrato oltre 5.000 morti legate al caldo quest'anno

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Non è un segreto, quest'estate è stata piuttosto calda. Molte nazioni europee hanno dovuto affrontare temperature record, tra cui Regno Unito, Francia e Spagna, persino la Slovacchia, con queste temperature assurde che hanno causato migliaia di morti e, ironicamente, addirittura la cancellazione di un vertice sul clima. E non sembra che il caldo sparirà presto, dato che sono previste temperature torride in gran parte dell'Europa per il resto di questa settimana e anche per le prossime settimane.

Detto tutto ciò, ora la Germania ha rivelato dati in cui afferma di aver già registrato 5.120 decessi legati al caldo finora quest'anno, secondo Reuters. Si menziona che la maggior parte di questi decessi (4.270) proveniva da anziani sopra i 75 anni, con più donne che uomini riportati in queste statistiche poiché le donne sopra i 75 anni generalmente superano in numero gli uomini sopra i 75.

Dato che siamo solo circa a metà estate, con temperature massime previste per luglio e probabilmente simili all'orizzonte in agosto, è probabile che queste statistiche siano solo un segnale angosciante di ciò che verrà.