La Germania intende acquistare altri 15 caccia F-35 Secondo un rapporto di Politico.

HQ L'ultimo nuovo figlio Germania . Secondo quanto riferito, la Germania si sta preparando ad acquisire più caccia F-35 dagli Stati Uniti, aumentando significativamente la sua flotta pianificata, ha riferito venerdì Politico citando diverse persone che hanno familiarità con la questione. "Il governo tedesco prevede di acquistare altri 15 caccia F-35, hanno detto a POLITICO diverse persone che hanno familiarità con la questione, aumentando la flotta pianificata del jet di fabbricazione americana da 35 a 50", secondo un nuovo articolo pubblicato da POLITICO (qui). La decisione, se confermata, segnerebbe un cambiamento nella strategia di difesa di Berlino, poiché i disaccordi con la Francia continuano a offuscare il futuro del programma congiunto FCAS. Il nuovo piano si allinea anche con il più ampio sforzo della NATO per aumentare gli impegni in materia di difesa. Aereo da combattimento Militare Germania F35 // Shutterstock