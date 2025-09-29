La Germania invia attrezzature anti-drone in Danimarca alla luce dei recenti eventi

HQ

Gli avvistamenti di droni in Danimarca hanno dominato i titoli dei giornali negli ultimi giorni. Ora, abbiamo appena ricevuto la notizia che la Germania sta inviando sistemi anti-drone in Danimarca, rafforzando le difese del paese nordico mentre si prepara per i principali incontri politici di questa settimana. "La Germania sta aiutando la Danimarca con attrezzature anti-drone. Vorrei ringraziare la Germania per l'assistenza, che rafforza la nostra difesa dai droni ed è un'espressione della stretta cooperazione danese-tedesca. Insieme, siamo più forti", ha scritto il vice primo ministro e ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen su X. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!