La Germania ospiterà l'UEFA Women's Euro 2029

La Germania ospiterà il Campionato Europeo Femminile 2029, ha annunciato mercoledì UEFA. Un giorno dopo la sconfitta nella Women's Nations League contro la Spagna, la Germania trova conforto nel sapere che ospiterà la prossima edizione dell'Eurocoppia femminile, superando la candidatura congiunta tra Danimarca e Svezia e quella della Polonia.

Portogallo e Italia hanno presentato la loro candidatura, ma si sono ritirati prima del voto, per concentrarsi sull'Euro 2032 maschile in Italia e Turchia, e sulla Coppa del Mondo 2030 tra Portogallo, Spagna e Marocco.

"Tutte le presentazioni e tutte le offerte sono state ottime, ma c'è un solo vincitore, nel calcio come nella vita", ha dichiarato oggi il presidente UEFA Aleksander Ceferin. Sarà la terza volta che la Germania, un tempo la nazione più dominante nel calcio femminile (ha vinto la competizione otto volte, incluse cinque di fila tra il 1995 e il 2013), ospiterà il campionato europeo UEFA, dopo l'edizione del 2001 e quella del 1989 in Germania Ovest.

La Germania ha vinto l'Eurocoppio femminile per l'ultima volta nel 2013. Hanno raggiunto la finale nel 2022 e le semifinali nell'edizione 2025 degli Europei, che si è svolta in Svizzera, con l'Inghilterra che ha sconfitto la Spagna. La Germania ha vinto l'ultima volta la Coppa del Mondo FIFA nel 2007 e il suo ultimo grande trofeo è stato una medaglia d'oro alle Olimpiadi del Brasile 2016.