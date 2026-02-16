La Germania prorogherà i controlli di frontiera per altri sei mesi

HQ

La Germania estenderà i controlli di frontiera con i paesi vicini per altri sei mesi oltre il 15 marzo, ha dichiarato il ministro dell'Interno Alexander Dobrindt in commenti pubblicati lunedì.

Parlando al quotidiano tedesco Bild, Dobrindt ha detto che i controlli restano necessari a causa della situazione attuale di sicurezza e fanno parte di una più ampia riorganizzazione della politica migratoria tedesca.

Alexander Dobrind // Shutterstock

Secondo il rapporto, il governo sta notificando la Commissione Europea della proroga, come richiesto dalle regole dell'Unione Europea che regolano i controlli temporanei delle frontiere interne...

"Stiamo estendendo i controlli ai confini con i nostri paesi vicini. I controlli di frontiera sono un elemento della nostra riorganizzazione della politica migratoria in Germania", ha citato Bild Dobrindt.