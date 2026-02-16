La Germania prorogherà i controlli di frontiera per altri sei mesi
Berlino cita le continue preoccupazioni per la sicurezza e la riforma della politica migratoria come motivi della decisione.
La Germania estenderà i controlli di frontiera con i paesi vicini per altri sei mesi oltre il 15 marzo, ha dichiarato il ministro dell'Interno Alexander Dobrindt in commenti pubblicati lunedì.
Parlando al quotidiano tedesco Bild, Dobrindt ha detto che i controlli restano necessari a causa della situazione attuale di sicurezza e fanno parte di una più ampia riorganizzazione della politica migratoria tedesca.
Secondo il rapporto, il governo sta notificando la Commissione Europea della proroga, come richiesto dalle regole dell'Unione Europea che regolano i controlli temporanei delle frontiere interne...
"Stiamo estendendo i controlli ai confini con i nostri paesi vicini. I controlli di frontiera sono un elemento della nostra riorganizzazione della politica migratoria in Germania", ha citato Bild Dobrindt.