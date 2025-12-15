La Germania rafforza l'impegno nella difesa dell'Ucraina con un piano in 10 punti

HQ

La Germania rafforzerà il suo sostegno alla difesa ucraina attraverso joint venture industriali, una maggiore integrazione del mercato e possibili garanzie federali di investimento secondo un nuovo piano in 10 punti presentato lunedì durante la visita del presidente Volodymyr Zelensky a Berlino.

L'iniziativa, annunciata mentre i leader europei cercano di dimostrare il continuo sostegno a Kiev, arriva mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump spinge per accelerare gli sforzi diplomatici volti a porre fine alla guerra durata quasi quattro anni scatenata dall'invasione russa dell'Ucraina.

"Una forte industria della difesa ucraina è cruciale per la difesa contro la guerra d'aggressione russa ed è un elemento importante delle garanzie di sicurezza per scoraggiare future aggressioni russe", si legge il piano in un documento condiviso durante la visita di Zelensky.

Germania e Ucraina amplieranno la cooperazione nella ricerca, negli approvvigionamenti e nelle joint venture legate alla difesa, con Berlino che esaminerà l'uso delle garanzie federali sugli investimenti a sostegno delle aziende ucraine della difesa. La Germania è il più grande sostenitore militare europeo dell'Ucraina.

Il piano prevede inoltre l'acquisizione congiunta di equipaggiamenti per la difesa di fabbricazione ucraina per aiutare a proteggere lo spazio aereo della NATO all'interno dell'Iniziativa Europea Sky Shield, con particolare attenzione ai droni intercettori.

Secondo l'accordo, i due ministeri della difesa terranno consultazioni regolari di alto livello, mentre a Berlino sarà istituito un ufficio di collegamento per l'industria della difesa ucraina (la Casa della Libertà dell'Ucraina) per rafforzare i legami industriali.

La Germania aumenterà inoltre la presenza degli addetto militari a Kiev e intensificherà gli scambi di esperti tra i due paesi.

Il piano include misure per prevenire la corruzione, riconoscendo le preoccupazioni dei partner occidentali dopo il più grande scandalo di corruzione in Ucraina dall'inizio della guerra, che ha portato alle dimissioni di due ministri e del capo di gabinetto di Zelensky.