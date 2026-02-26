La Germania riduce il piano di droni d'attacco a 2 miliardi di euro

HQ

La coalizione di governo tedesca ha ridotto il quadro a lungo termine previsto per l'acquisto di droni d'attacco a 2 miliardi di euro rispetto ai precedenti 4,3 miliardi di euro, citando la necessità di un controllo parlamentare più forte sulla spesa per la difesa. I legislatori hanno avvertito che, senza supervisione, l'accordo potrebbe creare impegni di bilancio a lungo termine per un valore di miliardi.

La commissione di bilancio del Parlamento ha approvato una tranche iniziale di 540 milioni di euro per munizioni in barattolo provenienti dalle startup tedesche Helsing e Stark Defence. Tuttavia, ha limitato il valore totale dei contratti per ogni società a 1 miliardo di euro come parte del piano rivisto, riflettendo un approccio più cauto nonostante le regole di indebitamento più flessibili adottate lo scorso anno.

La campagna di approvvigionamento avviene mentre Berlino accelera il riarmo dopo l'invasione russa dell'Ucraina e cerca di rafforzare la sua 45ª Brigata Carri con base in Lituania...