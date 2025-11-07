La Germania schiera squadre di risposta rapida per affrontare le minacce dei droni in tutta Europa

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che l'esercito tedesco ha iniziato a formare unità di risposta rapida per contrastare le crescenti minacce dei droni in tutta Europa, inviando specialisti in Belgio dopo un picco di attività dei droni vicino alle installazioni militari e agli aeroporti.

Secondo Reuters, il tenente generale Alexander Sollfrank, capo del comando operativo congiunto della Germania, afferma che le nuove squadre anti-drone sono state istituite per affrontare "minacce acute" e possono essere dispiegate rapidamente oltre i confini.

Le unità anti-droni espandono le operazioni all'estero

Una squadra avanzata di personale dell'aeronautica tedesca è già arrivata in Belgio per coordinare una missione temporanea incentrata sul rilevamento e l'intercettazione dei droni, ha detto il ministero della Difesa di Berlino. L'unità principale seguirà presto.

Ciò avviene mentre il Belgio e altre nazioni europee segnalano frequenti avvistamenti di droni che hanno interrotto il traffico aereo, comprese le chiusure temporanee degli aeroporti in Svezia e Belgio questa settimana. Alcuni funzionari hanno collegato gli incidenti alla guerra ibrida russa, anche se Mosca ha negato il coinvolgimento.

Sollfrank ha detto che le nuove squadre utilizzano sensori e intercettori in grado di individuare, prendere il controllo o neutralizzare i droni ostili. Alcuni sistemi possono catturare i droni con reti o speronarli a mezz'aria per disabilitarli in sicurezza.