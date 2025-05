La Germania segnala la rottura con Israele a causa della condotta di Gaza Berlino mette in guardia da possibili misure e limita le esportazioni di armi in mezzo alla reazione dell'opinione pubblica.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . La Germania ha lanciato martedì il suo più forte avvertimento a Israele sul conflitto in corso a Gaza, con il Cancelliere e il Ministro degli Esteri che hanno segnalato un possibile arresto delle esportazioni di armi utilizzate in violazione del diritto internazionale. Questo segna una brusca svolta nel sostegno di Berlino a Israele, guidato sia dalla crescente opposizione pubblica che dall'aggravarsi delle preoccupazioni umanitarie. Mentre la Germania rivaluta la sua posizione, il più ampio consenso occidentale sul sostegno incondizionato a Israele sembra incrinarsi. Neumünster, Germania, 18 marzo 2022, inizio della campagna elettorale del presidente federale della CDU Friedrich Merz come speaker // Shutterstock