La Germania si muove per limitare le vendite online di cannabis

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il governo tedesco ha approvato nuove misure per frenare il forte aumento delle importazioni di cannabis da quando l'uso ricreativo della droga è diventato legale lo scorso anno. In base alla legge rivista, i pazienti dovranno vedere un medico faccia a faccia per ottenere una prescrizione e le farmacie non saranno più autorizzate a consegnare cannabis per posta. L'obiettivo è quello di rafforzare la supervisione e prevenire l'uso improprio a seguito di un'impennata delle prescrizioni online, dopo che i funzionari hanno affermato che il picco delle importazioni ha superato di gran lunga il modesto aumento della domanda medica, spingendo una rapida azione politica. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!