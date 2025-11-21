La Germania si prepara in semifinale contro la Spagna; Oggi è il momento di Italia vs. Belgio

HQ

La Germania è l'ultima semifinalista di Coppa Davis, avendo concluso la partita dei quarti di finale contro la Germania giovedì sera e fino a venerdì. Dopo che Tomás Martín Etcheverry sconfisse Jan Lennard Struff, il numero 3 al mondo Alexander Zverev cambiò la situazione battendo Francisco Cerúndolo 6-4, 7-6(3).

Tutto si decise nella lunghissima finale tra l'argentino Andres Molteni e Horacio Zeballos contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, concludendosi 4-6, 6-4, 7-8 (12-10). L'unico paese non europeo tra gli ultimi otto viene eliminato e la Germania affronta la Spagna sabato, dove gli spagnoli Jaume Munar, Marcel Granollers e Pedro Martínez si sono qualificati nonostante l'assenza del numero 1 del mondo Carlos Alcaraz.

Quando inizia venerdì la semifinale Italia vs. Belgio?

Oggi, venerdì 21 novembre, l'Italia cercherà di raggiungere la finale per conquistare il terzo titolo consecutivo in semifinale contro il Belgio, a partire dalle 16:00 CET, 15:00 GMT.

L'altra semifinale tra Spagna e Germania è sabato alle 12:00 CET, e la finale sarà domenica alle 15:00 CET. Sei entusiasta per la Coppa Davis?