La Germania si riprende contro l'Irlanda del Nord con i tifosi che si lamentano dei prezzi dei biglietti

La Germania ha ritrovato la vittoria contro l'Irlanda del Nord e i tifosi hanno tirato un sospiro di sollievo, ma ci sono stati ancora alcuni ostacoli lungo la strada, e non tutti per quanto riguarda il lato sportivo delle cose: i tifosi si sono lamentati dell'alto costo dei biglietti e hanno esposto uno striscione che diceva "il costo dell'avidità equivale a posti vuoti".

La partita, giocata a Colonia, ha fatto seguito a una scioccante sconfitta per 2-0 giovedì scorso, che ha fatto arrabbiare i tifosi e complicato le cose per la Germania per quanto riguarda la qualificazione alla Coppa del Mondo. Battere l'Irlanda del Nord era un obbligo, e alla fine la Germania ha mostrato la sua superiorità, ma non senza soffrire, e i tifosi hanno fischiato quando la partita era 1-1 all'intervallo.

Julian Nagelsmann, allenatore della Germania, che è stato molto critico nei confronti dei giocatori giovedì scorso, ha detto di aver acquisito "molte intuizioni oggi" nonostante avesse "molti passi da fare" dopo aver provato un undici titolare diverso, anche se è stato il sostituto Nadiem Amiri a dare un contributo maggiore a una Germania migliorata nel secondo tempo. che si è concluso con uno splendido gol del giocatore del Liverpool Florian Wirtz.

"Capisco i tifosi perché si aspettano qualcosa di diverso. Penso che un biglietto costi un bel po' e che vogliano vedere un tipo di calcio diverso. Posso capirlo", ha detto Nagelsmann. "D'altra parte, posso anche dire che fischi del genere non ti aiutano molto all'intervallo", ha aggiunto, tramite DW.

La vittoria colloca la Germania al terzo posto nel girone, a pari merito con l'Irlanda del Nord con la stessa media gol, 0, con la Slovacchia ancora leader del girone che ha vinto le prime due partite. Le prossime partite internazionali si svolgeranno dal 10 al 13 ottobre.