La Giamaica dovrebbe essere colpita dalla tempesta più forte della storia moderna nelle prossime ore

Nelle prossime ore, il paese caraibico della Giamaica sarà scosso da una tempesta diversa da qualsiasi cosa abbiamo visto nella memoria recente. Secondo BBC News, l'uragano Melissa, come è noto, si abbatterà sulla costa meridionale dell'isola.

La tempesta è considerata la più forte della storia moderna, con velocità del vento che raggiungono i 295 km/h (185 mph), che è ancora più potente dell'uragano Katrina quando ha toccato terra sulla costa meridionale degli Stati Uniti nel 2005.

L'uragano Melissa è considerato la tempesta più forte dell'anno finora, e sarà particolarmente devastante per la Giamaica in quanto avrà un impatto diretto con il paese e, poiché sta viaggiando lentamente, causerà enormi danni per un lungo periodo di tempo.

Si pensa che la tempesta arriverà sulle coste della Giamaica entro un paio d'ore prima di perdere costantemente intensità e spostarsi verso Cuba, prima di dirigersi verso l'Oceano Atlantico. Le previsioni iniziali prevedono che la tempesta porti fino a 30 pollici di pioggia, e probabilmente un'ondata di tempesta e inondazioni intense che lasceranno un effetto duraturo sul paese, soprattutto nelle sue aree più povere e più a rischio.