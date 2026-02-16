La giocatrice australiana Destanee Aiava si ritira dal tennis, uno sport "razzista, misogino, omofobo e ostile"

HQ

La tennista australiana di 25 anni Destanee Aiava ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico perché lo sport è "sessista, razzista e omofobo", spiegando la sua decisione in un lungo post condiviso su Instagram, dove ha detto che, dopo aver avuto la sua grande svolta a 17 anni, a volte giocava perché sentiva "di doverlo non solo a se stessa ma a tutti coloro che mi hanno aiutata durante la mia carriera. per cercare di tornare dove (sulla carta) dovevo essere".

Paragonava il tennis a un "fidanzato tossico" che non le permetteva mai di capire chi fosse al di fuori del tennis o di scoprire le sue vere passioni. "Vorrei dire un enorme vaffanculo a tutti nella comunità del tennis che mi hanno mai fatto sentire inferiore.

"Vaffanculo a ogni singolo giocatore d'azzardo che mi ha mandato odio o minacce di morte. Vaffanculo a chi siede dietro gli schermi sui social media, commentando il mio corpo, la mia carriera o qualsiasi cosa vogliano criticare. E vaffanculo a uno sport che si nasconde dietro i cosiddetti valori di classe e gentiluomini.

"Dietro gli abiti e le tradizioni bianche c'è una cultura razzista, misogina, omofoba e ostile verso chiunque non rientri nello schema."

Aiava è diventato il primo giocatore, maschio o femmina, nato nel 2000 o successivamente a partecipare al tabellone principale di un torneo del Grande Slam, ricevendo una wild card agli Australian Open 2017. Ha poi raggiunto il numero 147 al mondo nel settembre 2017, ma non ha mai davvero soddisfatto le aspettative, con tutti i suoi titoli in singolare e doppio provenienti dall'ITF Women's World Tennis Tour.

"Il mio obiettivo finale è potermi svegliare ogni giorno e dire sinceramente che amo ciò che faccio – cosa che penso che tutti meritino una possibilità", ha detto. D'ora in poi, la prossima fase della sua vita sarà "guidata da scopo, creatività e passione".