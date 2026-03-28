La giocatrice scozzese Maria McAneny batte il record mondiale Guinness per il gol più veloce nella storia del calcio femminile

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Maria McAneny, centrocampista scozzese di 21 anni per il Celtic, ha ricevuto il Guinness World Record per il gol più veloce di sempre nel calcio femminile: le sono bastati 4,10 secondi per segnare un gol. È avvenuto durante una partita della Scottish Women's Premier League il 22 dicembre 2025, contro le campionesse in carica dell'Hibernian.

Il gol è arrivato subito dopo il calcio d'inizio: McAneny ha calciato dal centro del campo e ha volato a un'altezza impossibile per il portiere, lasciando la squadra avversaria senza parole. Il Celtic vinse poi la partita 2-1.

Il gol è stato riconosciuto dal Guinness World Records come il più veloce nel calcio professionistico femminile, ed è stato insignito questa settimana. McAneny spiegò che non si allenava, era "È solo una cosa d'impulso.

"C'era un Piano B, ma ho detto a Saoirse che ci avrei provato e per fortuna è stato applicato. È una sensazione fantastica, e sicuramente non è un traguardo che avrei mai pensato di avere. Non è ancora arrivato davvero, a dire il vero."

Maria McAneny ha contribuito con 13 gol e cinque assist per il Celtic, è già stata convocata per la nazionale con la Scozia e tornerà anche per le qualificazioni ai Mondiali FIFA del prossimo mese contro il Belgio.