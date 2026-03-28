La giocatrice scozzese Maria McAneny batte il record mondiale Guinness per il gol più veloce nella storia del calcio femminile
Questo deve essere uno dei gol più veloci nella storia del calcio, punto.
Maria McAneny, centrocampista scozzese di 21 anni per il Celtic, ha ricevuto il Guinness World Record per il gol più veloce di sempre nel calcio femminile: le sono bastati 4,10 secondi per segnare un gol. È avvenuto durante una partita della Scottish Women's Premier League il 22 dicembre 2025, contro le campionesse in carica dell'Hibernian.
Il gol è arrivato subito dopo il calcio d'inizio: McAneny ha calciato dal centro del campo e ha volato a un'altezza impossibile per il portiere, lasciando la squadra avversaria senza parole. Il Celtic vinse poi la partita 2-1.
Il gol è stato riconosciuto dal Guinness World Records come il più veloce nel calcio professionistico femminile, ed è stato insignito questa settimana. McAneny spiegò che non si allenava, era "È solo una cosa d'impulso.
"C'era un Piano B, ma ho detto a Saoirse che ci avrei provato e per fortuna è stato applicato. È una sensazione fantastica, e sicuramente non è un traguardo che avrei mai pensato di avere. Non è ancora arrivato davvero, a dire il vero."
Maria McAneny ha contribuito con 13 gol e cinque assist per il Celtic, è già stata convocata per la nazionale con la Scozia e tornerà anche per le qualificazioni ai Mondiali FIFA del prossimo mese contro il Belgio.