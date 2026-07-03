La giocatrice turca Zeynep Sönmez sfida le regole di Wimbledon indossando una spilla di anguria invece di una bandiera palestinese

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La tennista turca Zeynep Sönmez, 24 anni, ha sfidato le rigide regole di Wimbledon sulle posizioni politiche dei giocatori portando una spilla di anguria sulla racchetta, un segno sottile di sostegno alla Palestina ampiamente usato per evitare la censura. L'uso delle angurie per mostrare sostegno alla Palestina – dato il colore simile – ha avuto origine dalla guerra del 1967, quando Israele vietò l'esposizione pubblica delle bandiere palestinesi nelle terre palestinesi occupate.

Sönmez ha dichiarato all'Agenzia Anadolu che i concorsi non le permettono più di usare la spilla che portava con la bandiera palestinese. Ha raccontato che lei e il suo team hanno avuto una discussione con Wimbledon, chiedendosi perché la bandiera ucraina sia permessa da non quella palestinese. "Alla fine ci hanno detto che sicuramente non lo avrebbero permesso", ha detto, tramite MiddleEastEye.

Il direttore di Wimbledon Jamie Baker ha dichiarato: "Non permettiamo alcun tipo di messaggio politico da parte dei giocatori in campo. Questo è stato coerente in tutte le regole per molto tempo". Tuttavia, una giocatrice ucraina, Daria Snigur, fu autorizzata a competere con una spilla del suo paese.

Zeynep Sönmez ha vinto il suo incontro al primo turno contro l'americana Ann Li, ma ha perso al secondo turno contro Claire Liu. Ha anche perso il suo primo turno di doppio femminile contro Jessica Bouzas, contro Aoyama e Liang.