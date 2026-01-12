La giocatrice ucraina Marta Kostyk si rifiuta di salutare Sabalenka alla finale di Brisbane: "Ci sono migliaia senza luce e acqua calda"

HQ

Aryna Sabalenka ha vinto il primo torneo WTA dell'anno, il Brisbane International, battendo Marta Kostyuk 6-4, 6-3 in 1 ora e 17 minuti. Sabalenka difende il titolo dell'anno scorso e rimane in cima alla classifica WTA con 10.999 punti. Marta Kostyuk sale di sei posizioni fino al numero 20 mondiale, raggiungendo la sua prima finale da Stoccarda nell'aprile 2024.

Dopo la partita, la giocatrice ucraina Kostyuk negò un saluto alla bielorussa Sabalenka e in seguito rifiutò di nominare Sabalenka, preferendo invece parlare del suo paese. "Voglio dire qualche parola sull'Ucraina. Gioco ogni giorno con un dolore al cuore. Ci sono migliaia di persone senza luce né acqua calda in questo momento, fuori ci sono meno 20 gradi, quindi è molto, molto doloroso vivere questa realtà ogni giorno.

Fa caldo qui a Brisbane, è difficile immaginare, ma mia sorella dorme lì sotto tre coperte perché la casa è così fredda. Sono stato incredibilmente commosso e felice di vedere così tanti tifosi ucraini e bandiere qui questa settimana."

Quando il match è finito, Sabalenka le ha baciato i bicipiti, apparentemente un cenno al momento in cui Kostyuk aveva detto che Sabalenka ha livelli più alti di testosteron. Più tardi, durante la cerimonia di premiazione, si è congratulata con Kostyuk.

Prima della finale, Kostyuk ha sconfitto una giocatrice russa, Mirra Andreeva. Kostyuk, la seconda giocatrice ucraina di rango più alto dopo Elina Svitolina (numero 12 al mondo), rifiuta sempre di salutare le giocatrici russe o bielorusse, come segno di protesta.