La giovane stella del Bayern Monaco, Lennart Karl, dice che si sentono "imbattibili" prima della sfida contro il Real Madrid

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La giovane stella del Bayern Monaco, Lennart Karl, ha detto di sentirsi "imbattibili" due giorni prima della partita contro il Real Madrid in Champions League. Karl ha segnato il gol decisivo in una partita di Bundesliga contro il Friburgo sabato: il Bayern era sotto 2-0 all'80° minuto ma ha finito per vincere 3-2, con Karl che ha segnato al 99° minuto.

"Ci dà molta fiducia. Ne abbiamo parlato nello spogliatoio. Era molto importante. Ci sentiamo davvero imbattibili in questo momento", ha detto Karl in una conferenza stampa, riferendosi al duello di andata di Champions League contro il Real Madrid, la 29ª e la 30ª volta che questo duello si svolge nella storia della Champions League o della Coppa dei Campioni. Le statistiche danno al Bayern il 65% di possibilità di battere il Madrid questa settimana e la prossima, ed è secondo favorito dietro all'Arsenal per vincere la competizione.

Il Bayern Monaco è rimasto imbattuto in 27 delle 28 partite di Bundesliga: l'ultima sconfitta è stata il 14 gennaio. A gennaio, Karl ha avuto un piccolo problema quando ha detto che il suo sogno era giocare per il Real Madrid, ma il diciottenne rimane sotto contratto con il Bayern Monaco fino a giugno 2029.