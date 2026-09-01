La giuria dichiara colpevole l'ex capo della gang Duane Davis dell'omicidio di Tupac Shakur 30 anni fa

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Tupac Shakur, una delle voci più riconoscibili nel mondo del rap, è stato ucciso a Las Vegas il 13 settembre 1996. E ora, esattamente 30 anni dopo il suo omicidio irrisolto, una giuria ha emesso un verdetto di colpevolezza.

La giuria della contea di Clark, Nevada, ha dichiarato Duane "Keffe D" Davis, ex capo di gang di 63 anni, colpevole di omicidio di primo grado con arma letale come mente dietro la sparatoria da un passaggio in auto che ha causato la morte dell'artista. Secondo un rapporto di Reuters, la polizia sospettava da tempo Davis ma non aveva prove sufficienti per incriminarlo finché non ha reso pubblica la sua storia tramite apparizioni mediatiche e un memoir, che, insieme alle registrazioni dei suoi incontri segreti con gli investigatori, costituiscono la maggior parte del caso dell'accusa.

Davis era un leader dei South Side Compton Crips, una gang di strada nell'area di Los Angeles che aveva una rivalità con la gang Mob Piru, associata a Shakur e alla sua etichetta discografica, Death Row Records. L'omicidio di Tupac Shakur segnò una svolta nel rap e contribuì in modo significativo a creare l'immagine 'violenta' della cultura hip-hop e del rap 'gangsta', che metteva artisti della East Coast contro quelli della West Coast degli Stati Uniti.