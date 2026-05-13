La Golden Dome di Trump costerà 1,2 trilioni di dollari e due decenni per essere implementata

HQ

Il sistema di difesa missilistica Golden Dome di Trump potrebbe causare una quantità impressionante di più di quanto fosse stato inizialmente previsto. Secondo il Congressional Budget Office, il Golden Dome costerà circa 1,2 trilioni di dollari per essere sviluppato, implementato e gestito in due decenni.

Peggio ancora, è possibile che il sistema non funzioni nemmeno come previsto. La Cupola d'Oro è progettata per proteggere gli Stati Uniti dai missili balistici e da crociera, proprio come funziona la Cupola di Ferro per Israele. Tuttavia, il CBO (tramite la BBC) riporta che un attacco su larga scala da parte di Russia o Cina potrebbe rendere vulnerabile la Cupola d'Oro.

L'acquisizione delle parti necessarie per la cupola sarebbe costata oltre 1 trilione di dollari, poiché gli Stati Uniti avrebbero dovuto acquistare strati intercettori oltre a un sistema di allerta e tracciamento missilistico basato sullo spazio. "La cosiddetta 'Cupola d'Oro' del Presidente non è altro che un enorme regalo per i contraenti della difesa finanziato interamente da americani lavoratori", ha detto il senatore democratico Jeff Merkley. Trump aveva inizialmente affermato che la Golden Dome avrebbe richiesto solo 25 miliardi di dollari come investimento iniziale, con un costo totale di 175 miliardi per il completamento del progetto.

Trump ha ordinato al dipartimento della difesa di esaminare e elaborare piani per un sistema che potesse proteggere gli Stati Uniti dagli attacchi missilistici, che lui riteneva la "minaccia più catastrofica" che il paese affrontava. È improbabile che si lascerà scoraggiare dal mettere in piedi la Cupola d'Oro, a qualunque costo.