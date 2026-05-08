La Golf GTI stabilisce il record di giro al Nürburgring per auto a trazione anteriore

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Mentre la Honda Civic Type R deteneva in precedenza il record per le auto di produzione a trazione anteriore al leggendario Nürburgring, un circuito ancora utilizzato per testare e sviluppare vetture di quasi tutti i produttori principali, quel record non esiste più.

Come può confermare Car and Driver, Volkswagen ha ufficialmente conquistato il record con la nuova Golf GTI Edition 50, un'edizione anniversaria dell'ultima vettura della serie iconica, che ha girato il "Ring" in 7:44.523, battendo di poco il 7:44.881 della Type R.

La GTI Edition 50 vanta 325 cavalli ed era equipaggiata con il pacchetto GTI Performance opzionale, che aggiunge telaio regolato, cerchi leggeri, pneumatici semi-slick Bridgestone Potenza Rack e molto altro.

Naturalmente non è chiaro quanto durerà questo record, ma Volkswagen ha anche sottolineato che questo è il tempo più veloce stabilito da un'auto di serie nella storia dell'azienda.