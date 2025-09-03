La Golf R festeggerà presto il suo 25° anniversario con un motore Audi

HQ

Nel 2027 la Volkswagen Golf R festeggia 25 anni sul mercato e poi il gruppo VAG ha deciso di congratularsi con il modello ad alte prestazioni della piccola auto con un nuovo motore, e non un motore qualsiasi. A quanto pare, la Golf R 2027 ospiterà il motore a cinque cilindri da 2,5 litri di Audi che era nell'Auri TT, tra gli altri, e secondo le indiscrezioni, ne avranno prelevato 455 cavalli giusto in tempo per l'anniversario. Un ultimo addio alla Golf R, in altre parole, che scomparirà dal mercato con la prossima generazione, purtroppo.