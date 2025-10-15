La grafica più bella della generazione: 16 bit

HQ

La grafica non ha mai smesso di essere un argomento caldo e nelle anteprime delle principali uscite, è spesso l'argomento di conversazione più caldo, anche se è un fattore che in realtà ha pochissima connessione con la qualità del gameplay di un gioco. Le grafiche davvero belle sono semplicemente molto popolari e ovviamente la prima cosa che notiamo quando passiamo da una generazione di console all'altra.

Questo rende difficile scegliere il gioco più bello del mondo, poiché devi sempre tenere conto di quando sono stati rilasciati. Ad esempio, Battletoads per NES può essere paragonato a Soul Calibur per Dreamcast o Gears of War per Xbox 360? Ecco perché cercherò di scegliere i dieci migliori giochi di ogni generazione e di confrontarli solo all'interno di quella generazione. L'attenzione si concentra sulle console (dal momento che hanno le divisioni generazionali più chiare), e dopo aver classificato al primo posto la cosiddetta terza generazione - prima non aveva molto senso dato che i giochi erano così primitivi - ora è il momento della generazione forse più mitica di tutte...

(10) Ristar (Mega Drive / 1995)

Annuncio pubblicitario:

Poche generazioni hanno visto un salto così incredibile tra i primi giochi e gli ultimi come l'era dei 16 bit. Certo, c'erano grandi giochi all'inizio, ma in molti casi erano giochi a 8 bit glorificati, mentre verso la fine avevano un aspetto decisamente bestiale. C'erano molti giochi che lottavano per questo posto, posso dirvi (tra cui Aladdin, Mega Man X, Vectorman e Streets of Rage 2) ma non importa come lo guardassi, questo titolo ora un po' oscuro sarebbe comunque entrato. Ristar potrebbe non essere diventato una mascotte affermata della piattaforma, ma la sua avventura era quasi incredibilmente deliziosa e una testimonianza della magia che il Mega Drive poteva offrire nelle mani giuste.

(09) The Legend of Zelda: A Link to the Past (SNES / 1991)

Uscito nel 1991, questo è uno dei primi giochi per Super Nintendo. Ma... Naturalmente, non importa quando tutto va a posto. La terza avventura di Link è e rimane un capolavoro assoluto in termini di animazione, uso intelligente degli effetti, grafica chiara e pixel art. Certo, in seguito ci sono stati giochi più belli, ma onestamente ce n'erano solo otto, il che pone questo al numero nove.

(08) Final Fantasy VI (SNES / 1994)

Annuncio pubblicitario:

Quando si parla dei giochi visivamente più impressionanti dell'era a 16 bit, Final Fantasy VI viene sempre in mente e non è difficile capire perché. Il terzo tentativo di Square nella serie è riuscito a spingere il Super Nintendo al limite con sprite dettagliati, effetti di luce dinamici e sequenze dirette cinematograficamente che reggono fino ad oggi. Ogni ambiente, dalla desolata città industriale di Narshe al mondo incolto dopo il disastro, è vivo e i personaggi esprimono emozioni con piccoli movimenti e sguardi, molto prima che i poligoni potessero farlo per loro. Final Fantasy VI è semplicemente un esempio di come arte e tecnologia possano incontrarsi in un equilibrio perfetto e senza tempo.

(07) Shinobi III: Il ritorno del maestro ninja (Mega Drive / 1993)

Anche questo è stato incluso nella mia lista di ninja, ma ovviamente dovrebbe essere incluso anche qui. Sega è riuscita a creare un mondo ninja visivamente sbalorditivo, elegante e assolutamente fantastico con molta vita e movimento. Tuttavia, sono le animazioni che spiccano davvero. Joe Musashi si muove con una grazia come pochi altri eroi del genere, in un flusso costante che rende l'avventura moderna ancora oggi. Completata da una tavolozza di colori che cattura perfettamente il giusto equilibrio tra il misticismo giapponese e l'estetica d'azione degli anni '90, non c'è dubbio che questa sia una delle più belle pixel art nella storia dei videogiochi.

(06) Super Mario World 2: L'isola di Yoshi (SNES / 1995)

Quando Nintendo ha annunciato che avrebbe utilizzato il chip Super FX 2 in Super Mario World 2: Yoshi's Island, molti si aspettavano una grafica tridimensionale. Ma a Nintendo piaceva sorprendere già allora, e usava la potenza extra per andare contro le tendenze dell'epoca. Mentre la competizione voleva essere il più dura e divertente possibile, qui abbiamo ottenuto un aspetto giocoso e dipinto a mano che ha fatto sembrare l'intero gioco un libro di fiabe vivente. Pastelli, acquerelli e forme infantili hanno conferito a Yoshi's Island uno stile unico che nessun altro titolo per Super Nintendo (o Mega Drive) poteva eguagliare. Yoshi's Island è la prova che lo stile grafico può essere memorabile quanto l'abilità tecnica. Un gioco che non solo aveva un bell'aspetto nel 1995, ma è ancora vibrante, creativo e irresistibilmente affascinante.

(05) Axelay (SNES / 1992)

Ovviamente non ho intenzione di ignorare Axelay in questa lista. Konami è riuscita a combinare un'azione sparatutto frenetica con uno stile grafico completamente innovativo. Ciò che spicca davvero è il modo in cui il gioco offre ambienti così enormi e variegati, completi di una prospettiva che raramente abbiamo avuto modo di vedere. Se a questo si aggiungono i boss giganti e gli effetti incredibili, si ottiene un ottimo esempio di quanto si possa ottenere quando la brillantezza tecnica incontra l'ambizione estetica.

(04) Sonic & Knuckles (Mega Drive / 1994)

L'idea era che Sonic the Hedgehog 3 sarebbe stato un gioco enorme, ma all'epoca non era possibile risolverlo, quindi è stato diviso in due giochi. Le menti selvagge di Sega, come al solito, hanno provato tutto di nuovo, e hanno inventato la possibilità di mettere insieme il gioco come una cartuccia gigante per un Sonic senza rivali. Sega ha utilizzato tutto ciò che aveva imparato e ne ha accumulato ancora di più in un gioco che è forse il secondo tecnicamente più impressionante di quest'epoca in termini di volume, varietà, animazione ed effetti. Brillantezza tecnica, in tutto e per tutto, e un gioco terribilmente buono in questo.

(03) Il segreto di Mana (SNES / 1991)

Questo doveva essere rilasciato per l'add-on PlayStation su cui Nintendo e Sony stavano lavorando per il Super Nintendo. Ma... fu cancellato e il gioco dovette lasciare il formato CD ed essere compresso su una cassetta. Avrebbe dovuto essere un progetto semi-impossibile, ma Square ce l'ha fatta e ha offerto un gioco di ruolo davvero fantastico con tutto in più. Graficamente, può essere paragonabile al già citato Final Fantasy VI, ma non possiamo ignorare il fatto che questo è basato sull'azione e quindi ha un aspetto completamente diverso - e può essere giocato anche da tre persone. Un vero e proprio capolavoro.

(02) Street Fighter II Turbo (SNES / 1992)

Ai tempi dell'uscita di Street Fighter II, Capcom si è spinta oltre i limiti di ciò che ci si poteva aspettare dalla nuova generazione. All'improvviso, sembrava che ci trovassimo sulle nostre macchine arcade sui nostri televisori di casa. Ma è stato con la versione Turbo che hanno fatto davvero bene. Graficamente, è stato migliorato, potevamo combattere come i boss e la velocità è stata aumentata, mentre le animazioni erano a un livello completamente nuovo. Non è un caso che sia io che Petter abbiamo spesso avuto questo gioco come sfondi, ogni piccolo schermo è una vera e propria opera d'arte.

(01) Donkey Kong Country 3: Il doppio guaio di Dixie Kong (SNES / 1996)

Certo, Donkey Kong Country si sarebbe adattato perfettamente al numero uno. Tuttavia, è stato con Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble che Rare ha portato una volta per tutte la grafica del Super Nintendo a livelli completamente nuovi. Non si trattava solo degli sfondi colorati e degli sprite dettagliati, ma dell'intera costruzione del mondo impressionante. Abbiamo sentito molte parole d'ordine nel mondo della grafica andare e venire, ma l'Advanced Graphics System di Rare ha mantenuto la sua promessa con un peso quasi tridimensionale, così come un lavoro di animazione che deve essere visto per essere compreso. Per non parlare delle chicche visive di elementi in movimento come cascate, tronchi d'albero che cadono ed effetti di luce dinamici che hanno dato vita a ogni traccia in un modo che non abbiamo mai visto in quest'epoca.