La grafica più cool della generazione: 32 bit e 64 bit

HQ

La grafica non ha mai smesso di essere un argomento caldo e nelle anteprime delle principali uscite è spesso l'argomento di conversazione più caldo, anche se è un fattore che in realtà ha ben poca connessione con la qualità del gameplay. Le grafiche davvero belle sono semplicemente molto popolari e ovviamente la prima cosa che notiamo quando passiamo da una generazione di console all'altra.

Questo rende difficile scegliere il gioco più bello del mondo, poiché devi sempre tenere conto di quando sono stati rilasciati. Ad esempio, Battletoads per NES può essere paragonato a Soul Calibur per Dreamcast o Gears of War per Xbox 360? Ecco perché cercherò di scegliere i dieci giochi più belli di ogni generazione e di confrontarli solo all'interno di quella generazione.

Il focus è sulle console perché hanno le divisioni generazionali più nette, e dopo aver messo in primo piano le cosiddette generazioni a 8 e 16 bit, ora è il momento di quella che un po' incautamente viene chiamata generazione a 32 bit, (scrivo con noncuranza perché qui il concetto ha perso significato, scelgo quindi di includere il Nintendo 64, ma non la Xbox anche se era anche una console a 32 bit).

Annuncio pubblicitario:

(10) Wave Race 64 (Nintendo 64 / 1996)

Wave Race 64 è stato un gioco molto inaspettato e pochi avrebbero chiesto un gioco di moto d'acqua, men che meno a Nintendo, guidata da Shigeru Miyamoto. Ma questo è esattamente ciò che Nintendo ha realizzato, probabilmente ispirato dal lavoro con l'acqua in Super Mario 64, che era infinitamente migliore di qualsiasi cosa avessimo visto prima. Il gioco è diventato rapidamente uno degli esempi più chiari della generazione di come il 3D potesse essere gestito nelle mani giuste, offrendo effetti d'acqua che ricordiamo ancora oggi. I concorrenti hanno lottato con poligoni angolari e superfici piatte, e un design spesso privo di fantasia, mentre Nintendo ha costruito un mondo 3D che era vivo. Insieme ad animazioni fluide, un aggiornamento stabile dell'immagine e un'estetica colorata, Wave Race 64 è diventato un esempio da manuale di come tecnologia e design possano interagire in un vero capolavoro.

(09) Eva parassita (PlayStation / 1998)

Square era fondamentalmente conosciuta solo per i giochi di ruolo giapponesi, quando dopo una serie di successi decisero di provare qualcosa di nuovo con Parasite Eve. Qui ci siamo trovati di fronte a una versione realistica e priva di sentimentalismo di New York con sfondi pre-renderizzati utilizzati in un modo che Capcom poteva solo sognare con i giochi di Resident Evil, spesso con animazioni e cose in movimento. A questo si è aggiunto un uso creativo degli effetti di luce che sono diventati una definizione di stile e hanno fissato l'asticella per molto tempo a venire. Parasite Eve non è mai stato un grande successo, ma i fan non l'hanno dimenticato e ancora oggi ci sono richieste per una continuazione della serie, con la grafica che è senza dubbio uno degli elementi che l'hanno resa così indimenticabile.

(08) Notti: Nei sogni (Saturno / 1996)

Relativamente pochi giochi sono stati rilasciati per Saturn, semplicemente perché la console non era così popolare come le altre. Inoltre, era considerato un rompiscatole per lo sviluppo. Ma... Nelle mani giuste, è stato assolutamente fenomenale. E la stessa Sega ha aperto la strada tra i numerosi processori del dispositivo che dovevano essere programmati per lavorare insieme nel migliore dei modi. Nel capolavoro che fu Nights: Into Dreams, tutti i pezzi andarono al loro posto in un'avventura completamente tridimensionale, e per viverla a dovere, arrivò con il primo controller a levetta analogica moderno (senza dubbio ispirato al Nintendo 64, il cui design fu però abbandonato anche dalla stessa Nintendo). Un gioco colorato, liscio come la seta e assolutamente incredibile che è servito anche come demo tecnica per un pezzo di hardware che non ha mai avuto la possibilità che meritava.

(07) La leggenda di Zelda: La maschera di Majora (Nintendo 64 / 2000)

Annuncio pubblicitario:

Ocarina of Time è spesso menzionato nelle liste dei migliori giochi del mondo. Ma il fatto è che ho sempre preferito Majora's Mask. Invece di offrire solo una naturale continuazione del primo, abbiamo ottenuto l'avventura forse più oscura di Link di sempre, in cui design e tecnologia si sono uniti per offrire una vera avventura al profumo di Halloween. Con effetti potenti, animazioni ulteriormente sviluppate e prestazioni complessivamente migliori rispetto a Ocarina of Time, questo è davvero un gioco che ha mostrato di cosa era capace il Nintendo 64.

(06) Banjo-Tooie (Nintendo 64 / 2000)

Quando Banjo-Tooie è stato presentato per la prima volta, era già scritto nella pietra che nessuno era più bravo di Rare nella grafica. Laddove Banjo-Kazooie era stato concentrato e compatto, il sequel è andato all-in: mondi più grandi, più dettagli e una tecnologia che sembrava quasi troppo avanzata per la macchina. Molti lo hanno paragonato ai film Pixar dell'epoca, il che oggi potrebbe sembrare strano, ma era sicuramente così che si sentiva il gioco. Ogni superficie era piena di colore, movimento e piccoli dettagli che rendevano vivi gli ambienti. In combinazione con il fatto che i giochi per Nintendo 64 non avevano praticamente tempi di caricamento, offriva qualcosa che né la PlayStation né il Saturn potevano eguagliare in questa categoria.

(05) Tekken 3 (PlayStation / 1998)

Già Tekken era una sorta di potente pietra miliare quando è stato rilasciato, e Tekken 2 era in un campionato completamente diverso. E poi c'è stato Tekken 3. Mentre c'erano Dead or Alive e Virtua Fighting 2 per Saturn (entrambi considerati per la lista), nessuno di questi e nient'altro per PlayStation poteva essere paragonato a Tekken 3. Mentre la maggior parte dei giochi di combattimento 3D di questa generazione oggi sembra irrimediabilmente obsoleta (a differenza dei giochi 2D che erano ironicamente al loro apice), puoi ancora giocare a Tekken 3 e riconoscerne la velocità, l'intensità e goderti i suoi effetti davvero impressionanti.

(04) Panzer Dragoon Saga (Saturno / 1998)

Guardando solo le immagini, potrebbe essere difficile capire cosa ci fa Panzer Dragoon Saga nell'elenco, ma se ci hai giocato, potresti chiederti perché non è più alto. Pochi titoli di questa generazione avevano un'identità così chiara con tanto di intero mondo tridimensionale, mentre altri giochi di ruolo giapponesi della stessa generazione erano per lo più bidimensionali o tridimensionali con sfondi pre-renderizzati. Il mondo sembrava genuino ed emozionante con antiche rovine, macchine organiche e, naturalmente, draghi, che si fondevano insieme in qualcosa di quasi poetico. Questo era più evidente nelle rovine di Uru, che ricordo ancora come una delle cose più potenti che abbia mai visto. Panzer Dragoon Saga è, in breve, il gioco di ruolo giapponese più impressionante di questa generazione... Con un'eccezione.

(03) Wipeout 2097 (PlayStation / 1996)

Il primo Wipeout è stato un punto di svolta e ho giocato più e più volte alla demo PlayStation di accompagnamento. Fisica, velocità, design e genialità tecnica si sono unite in qualcosa che non avevamo mai visto prima. Ma... è stato con Wipeout 2097 che tutto è andato a posto. Al di fuori di Sonic the Hedgehog, nessun singolo gioco ha fatto di più per rendere il gioco cool. Invece di guardare alla vivacità giapponese, Psygnosis è andato nella direzione opposta per creare qualcosa di più oscuro con uno stile chiaramente preso in prestito dalla cultura dei club tedeschi. Non si trattava solo di velocità futuristica, ma di un intero idioma che era finalmente realizzabile sulla console di Sony. Certo, Wipeout 3 era tecnicamente migliore, ma l'aspetto generale con la brillantezza visiva del collettivo di design The Designers Republic mi ha fatto pensare che meriti ancora la medaglia di bronzo della lista.

(02) Final Fantasy IX (PlayStation / 2000)

Final Fantasy VII e VIII erano già incredibilmente belli, ma sembra ancora che Square abbia imparato molto di più quando è arrivato il momento di Final Fantasy IX (che è stato rilasciato due anni dopo Dreamcast). Qui non si tratta più solo di figure poligonali che si distinguono dagli sfondi pre-renderizzati, ma tutto è stato armonizzato molto meglio. Era un pacchetto molto più coeso, che si aggiungeva alla sensazione di vivere una fiaba giapponese con torri di castelli storti, piccoli villaggi con tetti ventosi e foreste incantate, il tutto popolato da adorabili abitanti e creature. Il risultato è un gioco in cui estetica e storia interagiscono, e dove ogni fotogramma può stare in piedi da solo come piccole opere d'arte.

(01) Il giorno della pelliccia cattiva di Conker (Nintendo 64 / 2001)

La generazione era davvero in straordinari qui. Nello stesso mese in cui uscì L'avventura di Conker, Sega decise di chiudere il Dreamcast, e la PlayStation 2 era stata rilasciata l'anno prima. Solo pochi mesi dopo, è arrivato anche il momento del Gamecube e di Xbox. Poi Microsoft ha acquistato tutta Rare l'anno successivo. Fortunatamente, la generazione e la partnership di Nintendo con Rare hanno ottenuto il miglior commiato possibile con il Bad Fur Day di Conker. Il gioco era follemente divertente e così scandalosamente audace che Nintendo non osò nemmeno pubblicarlo da sola (mentre Microsoft lo censurò facilmente nella nuova versione), e quindi si erge ancora oggi come una prova estremamente importante di quanto possa essere divertente il gioco senza vincoli morali.

Era la grafica di cui stavamo per parlare qui, e le prestazioni assolutamente improbabili che Rare è riuscito a trovare nel Nintendo 64. Hanno in qualche modo aggirato tutti i difetti della console, caricandola con effetti improbabili e una presentazione coerente, e completandola con un mondo vivo che ti faceva sbirciare regolarmente sotto il banco della TV come per verificare che fosse effettivamente il Nintendo 64 su cui stavi giocando e se si stesse sciogliendo. La generazione ha offerto così tante cose memorabili, ma niente era più bello di questo.