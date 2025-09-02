La Gran Bretagna raggiunge un nuovo minimo con un'imbarazzante sconfitta per 120-57 all'EuroBasket

HQ

La Gran Bretagna non ha avuto molta fortuna all'EuroBasket (l'ultima volta che ha vinto una partita all'EuroBasket vero e proprio, non alle qualificazioni, è stata nel 2013). Quest'anno hanno perso le prime tre partite contro Finlandia, Svezia e Germania, con l'ultima che ha fatto la storia: 120-57, una sconfitta di 63 punti che si colloca tra i margini più ampi di sempre al FIBA EuroBasket.

La Germania, campione del mondo, ancora imbattuta, è una delle favorite per il titolo, e mentre la Gran Bretagna è riuscita a eguagliarli nei primi cinque minuti, nel momento in cui la Germania ha premuto l'acceleratore, non c'è stato modo di fermare l'emorragia. La Gran Bretagna non ha trovato il modo di scavalcare la difesa tedesca e ha provato disperatamente dalla linea dei tre punti: 20 dei loro 42 tentativi di canestro sono arrivati dalla lunga distanza... Ma avevano solo una precisione del 26%.

"Sono eccezionalmente frustrato e ferito. Essendo realistici, dobbiamo renderci conto che stiamo giocando contro i campioni del mondo, e sarebbe stato un compito mastodontico per qualsiasi squadra batterli, ma il modo in cui la prestazione si è rivelata non è stato quello che probabilmente nessuno nel nostro gruppo si aspettava o di cui nessuno nel nostro gruppo è soddisfatto", ha dichiarato Marc Steutel. Capo allenatore della Gran Bretagna.

Myles Hesson, giocatore della Gran Bretagna, ha ammesso che è stato "un po' imbarazzante per noi, ma guardando avanti l'unica cosa che possiamo fare è guardare a noi stessi e cercare di arrivare a quel livello un giorno, si spera".

Non c'è da stupirsi se tutti i più grandi media del Regno Unito (BBC, SkySports, Metro...) sono vistosamente silenziosi su questo enorme evento sportivo, data l'imbarazzante squadra di basket della Gran Bretagna, che non si è mai qualificata per la Coppa del Mondo.

Questa sconfitta, con un margine di 63 punti, si colloca in cima alle più grandi vittorie all'EuroBasket nel 21° secolo, seguita dalla Jugoslavia 113-58 dall'Estonia nel 2001 (55 punti). Il giorno prima che la Germania calpestasse gli inglesi, la Spagna ha battuto Cipro 91-47 punti, con un margine di 44 punti.

Storicamente, la più grande vittoria di sempre all'EuroBasket è stata nel 1969, quando la Jugoslavia ha battuto la Svezia 115-43.