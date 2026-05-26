La Grande Macchia di Rifiuti del Pacifico è diventata un ecosistema galleggiante

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Il massiccio vortice di rifiuti nell'Oceano Pacifico continua a crescere. E mentre una volta era solo un problema ambientale, la cosiddetta Grande Macchia di Rifiuti del Pacifico è ora diventata anche un ecosistema piuttosto particolare.

I ricercatori hanno osservato come la grande quantità di rifiuti sia diventata così estesa che diverse specie animali ora vivono direttamente sui detriti. Tra tutte le boe, le reti da pesca e le bottiglie, ora si possono trovare di tutto, dai cirripedi ai granchi, anemoni e piccoli crostacei che hanno fatto di questo il loro divieto.

Il rapporto afferma che:

"Gli invertebrati erano presenti nel 98% degli oggetti. Le specie pelagiche comparivano su più del 94% dei pezzi, e le specie costiere su poco più del 70%"

La Great Pacific Garbage Patch attualmente comprende circa 80.000 tonnellate di rifiuti plastici intrappolati nelle correnti oceaniche e, nonostante diversi tentativi di bonificare alcune di essa, l'area continua a crescere.