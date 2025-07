La grande patch 1.5 di Avowed è arrivata: aggiunge nuove abilità e oggetti, oltre a schiacciare tonnellate di bug

HQ

L'anno di Obsidian continua. Lo sviluppatore, che quest'anno sta rilasciando non uno, non due, ma tre giochi, sta ancora migliorando costantemente il primo del gruppo, il gioco diAvowed ruolo fantasy. Ora, l'ultimo aggiornamento è arrivato, noto come Patch 1.5, e sta aggiungendo un sacco di nuove abilità e oggetti, eliminando una serie di bug, correggendo tonnellate di problemi segnalati e vedendo il gioco diventare Steam Deck verificato.

Il punto principale dell'aggiornamento è vedere il Ranger e il Fighter ampliati con nuove abilità e passive che dovrebbero rendere il gioco di entrambe le classi più divertente e appagante. Per il resto, molte delle varie aree hanno nuove armi da cacciare e aggiungere alla tua collezione, e questo si aggiunge agli sforzi di localizzazione migliorati che ora vedono il gioco supportare il giapponese e il coreano. Oltre a questo, ora c'è un cursore a 40 FPS nella categoria Limite FPS, le informazioni sulla mappa riempiono un'area più ampia intorno al giocatore, le mani non si compenetrano più quando si aprono i forzieri e molto altro ancora.

Dai un'occhiata alle note complete e molto lunghe della patch qui per vedere cosa aggiunge l'aggiornamento e anche per vedere se qualche bug che affligge la tua esperienza è stato risolto.