La Grecia affronta scioperi da parte dei lavoratori del turismo e dell'ospitalità

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La Grecia sta affrontando uno sciopero nazionale di 24 ore su 24, come riportato da un quotidiano greco Proto Thema e YLE.

La Grecia è una delle destinazioni estive più popolari. Durante lo sciopero sono previste proteste nella capitale Atene e in diverse altre città. Lo sciopero è stato indetto dalla POEET, la Federazione Panellenica dei Dipendenti nel Servizio Alimentare e nel Turismo.

Gli scioperi chiedono, tra le altre cose, salari più alti. Gli scioperi fanno parte di un'azione sindacale più ampia che coinvolge lavoratori di diversi settori chiave dell'economia greca, tra cui l'edilizia, l'alimentazione e le bevande, il commercio al dettaglio e i dipendenti delle autorità regionali.