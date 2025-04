La Grecia investirà 25 miliardi di euro nella difesa nel prossimo decennio

HQ

Le ultime notizie sulla Grecia . Il Paese sta intraprendendo una storica strategia di difesa, stanziando 25 miliardi di euro per la modernizzazione delle sue forze militari, come annunciato dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis in parlamento.

L'investimento, che durerà fino al 2036, mira a migliorare le capacità di difesa della Grecia dopo anni di austerità e affronta le crescenti preoccupazioni per la sua storica rivalità con la Turchia, nonché le più ampie dinamiche di sicurezza regionale.

Il piano include l'acquisto di sottomarini, droni avanzati e lo sviluppo di un sistema antiaereo e anti-drone, noto come "Scudo d'Achille", progettato per rafforzare la difesa della Grecia contro le minacce tecnologiche in evoluzione.

Mentre Mitsotakis ha sottolineato l'importanza di salvaguardare la sovranità della Grecia, ha anche sottolineato la necessità di una disciplina fiscale nell'ambito di più ampie iniziative di spesa per la difesa dell'Unione europea. Per ora, resta da vedere come si svilupperà questa strategia.